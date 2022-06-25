Тарпищев считает, что организаторы Уимблдона признали отстранение россиян ошибкой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что представители турнира Уимблдон признали свою ошибку после запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии. Ранее исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон сообщила, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнире будет действовать только в 2022 году.

«Эти слова представителей Уимблдона говорят о том, что они признали свою ошибку», — цитирует «РИА Новости» Тарпищева.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. ATP и WTA не согласились с позицией организаторов и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков. Турнир начнется в понедельник, 27 июня.