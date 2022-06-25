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Тарпищев считает, что организаторы Уимблдона признали отстранение россиян ошибкой

Алексей Еремин
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что представители турнира Уимблдон признали свою ошибку после запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии. Ранее исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон сообщила, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнире будет действовать только в 2022 году.

«Эти слова представителей Уимблдона говорят о том, что они признали свою ошибку», — цитирует «РИА Новости» Тарпищева.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. ATP и WTA не согласились с позицией организаторов и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков. Турнир начнется в понедельник, 27 июня.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220625/uimbldon-1798152229.html
Шамиль Тарпищев
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