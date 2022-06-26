Циципас прокомментировал первый травяной титул, взятый на турнире на Мальорке

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу в турнире на Мальорке. В финале он обыграл испанца Роберто Баутисту Агута, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 3:6, 7:6.

«Это очень важно, давно хотел победить на траве. У меня уже были титулы на грунте и харде.

Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Я сумел выиграть титул, который очень хотел», — передает слова Циципаса журналист Рави Убха.

27 июня теннисист примет участие в Уимблдоне.