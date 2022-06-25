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Сегодня, 22:00

Джокович подтвердил, что не будет вакцинироваться перед US Open

Алексей Еремин
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что не будет вакцинироваться перед US Open. Из-за этого спортсмен не сможет выступить на турнире Большого шлема.

«Исходя из того, какие правила сейчас действуют, мне запрещен въезд в США. Это дополнительная мотивация хорошо выступить здесь, на Уимблдоне. Надеюсь, что сумею добиться успеха. Я бы хотел поехать в США, но это невозможно на сегодняшний день. Я мало что могу сделать», — цитирует Strait Times Джоковича.

Из-за отказа в вакцинации Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.straitstimes.com/sport/tennis/tennis-djokovic-repeats-no-covid-19-vaccination-stance-as-us-open-slips-away
Теннис
Новак Джокович
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