Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:28

Тарпищев резко ответил депутату Терюшкову, раскритиковавшему Медведева

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил члену комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роману Терюшкову, который раскритиковал Даниила Медведева.

В своем Telegram-канале Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения. Он также сказал, что теннис в России не может быть ведущим видом спорта.

«Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю, куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет. Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра у него работает в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас — тем более. Мы в теннисе всю жизнь, и если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты все-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены — патриоты своей страны», — цитирует Тарпищева РИА «Новости Спорт».

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220808/tarpischev-1807955677.html
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев прибыл в Монреаль для участия в «Мастерсе»

Яцык привел в пример историю взаимоотношений Южного и Собкина
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости