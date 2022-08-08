Тарпищев резко ответил депутату Терюшкову, раскритиковавшему Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил члену комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роману Терюшкову, который раскритиковал Даниила Медведева.

В своем Telegram-канале Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения. Он также сказал, что теннис в России не может быть ведущим видом спорта.

«Честно говоря, такого депутата даже не знаю. Точнее, знаю, но не понимаю, куда он лезет?! Он ведь не спортсмен, даже в диспут с ним вступать бесполезно. Пускай учит спортивный язык, хотя сомневаюсь, что он станет. Что касается Медведева, то он тренировался в Москве под руководством Екатерины Крючковой. Да, сестра у него работает в Париже, он жил там, и это нормально. В разные времена наши теннисисты тренировались по всей Европе: в Германии, Испании, Франции. Потому что это упрощает передвижения. Спортсмены выступают 36 недель в году, живут в тяжелейшем графике, постоянно в разъездах. С точки зрения логистики так проще, а сейчас — тем более. Мы в теннисе всю жизнь, и если кто-то знает, как выстроить систему лучше, пускай скажет. Мы же не идиоты все-таки. И не сомневаюсь, что все наши спортсмены — патриоты своей страны», — цитирует Тарпищева РИА «Новости Спорт».