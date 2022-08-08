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Медведев прибыл в Монреаль для участия в «Мастерсе»

Алексей Еремин
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Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Монреаль, где примет участие на этой неделе в «Мастерсе».

«Привет, Монреаль. Только что приземлился. Рад вернуться», — написал Медведев в Twitter.

26-летний российский теннисист является действующим победителем турнира. В прошлом году Медведев в финале обыграл американца Райлли Опелку (6:4, 6:3).

Российский теннисист остался первой ракеткой мира после обновления рейтинга ATP. Медведев занимает первое место (7875 очков) на протяжении 11 недель, из них восемь — подряд. 7 августа россиянин обыграл в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0).

Источник: https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1556382375910727680?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Теннис
Даниил Медведев
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