Медведев прибыл в Монреаль для участия в «Мастерсе»

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Монреаль, где примет участие на этой неделе в «Мастерсе».

«Привет, Монреаль. Только что приземлился. Рад вернуться», — написал Медведев в Twitter.

26-летний российский теннисист является действующим победителем турнира. В прошлом году Медведев в финале обыграл американца Райлли Опелку (6:4, 6:3).

Российский теннисист остался первой ракеткой мира после обновления рейтинга ATP. Медведев занимает первое место (7875 очков) на протяжении 11 недель, из них восемь — подряд. 7 августа россиянин обыграл в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0).