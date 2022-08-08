Яцык привел в пример историю взаимоотношений Южного и Собкина

Бывший наставник Аслана Карацева Егор Яцык объяснил, почему считает работу тренера в теннисе неблагодарной. Ранее белорусский специалист также работал с Николозом Басилашвили.

«Теннис — это не футбол, где у сильных специалистов есть стабильная высокая зарплата и определенная неустойка в случае увольнения, — отметил «СЭ» Егор Яцык. — В теннисе наставник имеет минимальный фикс и небольшой процент от призовых. Если что-то идет не так, игрок тебя увольняет без какой-либо компенсации. Очень редки случаи, когда игрок и тренер работают вместе на протяжении всей карьеры. На ум сразу приходит история Миши Южного и Бориса Собкина. Они сотрудничали без контракта, исключительно по устной договоренности. Это пример для подражания».

В этом сезоне Яцык начал сотрудничество с Романом Сафиуллиным, который сейчас идет на 122-м месте в рейтинге ATP.