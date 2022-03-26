Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на вылет российского теннисиста Андрея Рублева с «Мастерса» в Майами.

«Основные причины поражения Рублева вчера — психология и восстановление. В этих двух моментах Андрею необходимо прибавлять. Конечно, он будет готов к главным турнирам этого года. Теннис — очень сложный вид спорта. Турнир на турнир не приходится. Сложно определить степень напряженности каждого матча. Как правило, на Больших Шлемах игроки набирают форму не к первым кругам, а к середине первой недели. На прошлой неделе у Андрея был тяжелейший турнир. Рублев не успел морально восстановиться от поражения в полуфинале Фритцу, поэтому и не вошел в нужный режим», — сказал Тарпищев «СЭ».

Андрей Рублев во втором круге уступил в двух сетах австралийцу Нику Кирьосу, тем самым он не выходит в следующий круг «Мастерса» в Майами.