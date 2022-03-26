Россиянин Хачанов проиграл американцу Полу во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире в Майами. Во втором круге он в трех сетах уступил американцу Томми Полу.

За 2 часа 27 минут матча 25-летний Хачанов выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 24-летний Пол шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал три брейка. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 15) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:3, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 25) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:3