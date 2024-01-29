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Сегодня, 09:56

Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что направил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.

«Приглашение Джоковичу на матч сборной уже написал и отправил. Будем ждать, что ответит», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.

Источник: https://tass.ru/sport/19842521
Теннис
Футбол
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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