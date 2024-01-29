Тарпищев отправил Джоковичу приглашение на матч Россия — Сербия

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что направил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу.

«Приглашение Джоковичу на матч сборной уже написал и отправил. Будем ждать, что ответит», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.