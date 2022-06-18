Тарпищев назвал основного конкурента Медведева в борьбе за звание первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал гонку россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса за звание первой ракетки мира.

«Медведеву необходимо подтверждать большое количество очков, которые он завоевал осенью прошлого года. В противном случае, они сгорят. Таким образом, ему сложно повысить свой рейтинг. Будет успехом, если Даня хотя бы сохранит набранное ранее. Такой проблемы нет у испанца Карлоса Алькараса. Этот 19-летний парень в прошлом году еще не раскрылся, его «прорвало» в нынешнем сезоне. Если он продолжит выступать на нынешнем уровне, его рейтинг осенью будет просто фантастическим», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

13 июня Медведев занял первое место в мировом теннисном рейтинге. В активе россиянина 7950 очков.