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Сегодня, 10:40

Тарпищев назвал основного конкурента Медведева в борьбе за звание первой ракетки мира

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал гонку россиянина Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса за звание первой ракетки мира.

«Медведеву необходимо подтверждать большое количество очков, которые он завоевал осенью прошлого года. В противном случае, они сгорят. Таким образом, ему сложно повысить свой рейтинг. Будет успехом, если Даня хотя бы сохранит набранное ранее. Такой проблемы нет у испанца Карлоса Алькараса. Этот 19-летний парень в прошлом году еще не раскрылся, его «прорвало» в нынешнем сезоне. Если он продолжит выступать на нынешнем уровне, его рейтинг осенью будет просто фантастическим», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

13 июня Медведев занял первое место в мировом теннисном рейтинге. В активе россиянина 7950 очков.

Ранее Медведев испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:2, 6:4 в четвертьфинале турнира в Галле. В полуфинале 26-летний россиянин сыграет с немцем Оскаром Отте.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-nazval-glavnogo-konkurenta-medvedeva-v-borbe-za-zvanie-pervoy-raketki-mira
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Шамиль Тарпищев
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