Чилич стал последним полуфиналистом турнира в Лондоне

Стали известны все полуфиналисты теннисного турнира в Лондоне.

В 1/2 финала итальянец Маттео Берреттини сыграет против Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов. В другом полуфинале хорват Марин Чилич будет играть против Филипа Краиновича из Сербии.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 7:6 (7:2), 6:4

Филип Краинович (Сербия) — Райан Пенистон (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Томми Пол (США) — 6:4, 6:2

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:2, 6:4