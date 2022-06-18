Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:08

Бывшая первая ракетка мира Курье считает Медведева искренним теннисистом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» рассказал, что думает о первой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве.

«Послематчевые моменты с игроками, когда маска на секунду падает, очень важны для спорта. Не каждый хочет, чтобы его любили. Для Медведева совершенно нормально, если он не нравится людям. Лично мне это нравится, так как он просто настоящий, не обучен работе со СМИ. Он просто собирается дать вам знать, что он думает, и в этом есть что-то волшебное», — цитирует Курье The Age.

Медведев 13 июня во второй раз в карьере возглавил рейтинг АТР, ранее он занимал первое место с 28 февраля по 21 марта 2022 года. На счету россиянина 13 титулов под эгидой организации.

Даниил Медведев
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Моуриньо зовет Роналду в «Рому», «Барса» снова богатая, а «МЮ» не может купить де Йонга. Главные трансферные слухи Европы на 18 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев назвал основного конкурента Медведева в борьбе за звание первой ракетки мира

Даниил Медведев вышел в финал турнира в немецком Галле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости