Бывшая первая ракетка мира Курье считает Медведева искренним теннисистом

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» рассказал, что думает о первой ракетке мира россиянине Данииле Медведеве.

«Послематчевые моменты с игроками, когда маска на секунду падает, очень важны для спорта. Не каждый хочет, чтобы его любили. Для Медведева совершенно нормально, если он не нравится людям. Лично мне это нравится, так как он просто настоящий, не обучен работе со СМИ. Он просто собирается дать вам знать, что он думает, и в этом есть что-то волшебное», — цитирует Курье The Age.