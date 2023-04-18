Спортивный психолог Гущин назвал хитростью приемы Медведева против Зверева

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал конфликт между российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым на турнире в Монте-Карло.

«Зверев последовательно много лет борется с тайм-аутами. Они действительно сильно влияют на ход матчей. На турнире в Монте-Карло Медведев взял тайм-аут не совсем по правилам. До этого Зверев часто страдал от «нашего» грека Циципаса, у которого мама — русская. Тот вообще нагло брал перерывы на 15 минут. Потом правила изменили, потому что это никуда не годилось. Даня прекрасно знает, что если игра складывается плохо, тайм-аут противника собьет. Особенно хорошо он сбивает Зверева. Медведев схитрил, безусловно. Там же он использовал свой второй прием. Когда Дане не хватает энергии, он начинает намеренно злить зрителей, чтобы напитаться их энергией», — приводит «РБ Спорт» слова Гущина.

Ранее Зверев назвал Медведева одним из самых нечестных игроков в мире. По мнению немца, российский теннисист пользуется тайм-аутами, чтобы выбить соперника из колеи.

В третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Медведев обыграл Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). В четвертьфинале турнира россиянин уступил датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).