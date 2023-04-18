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Циципас извинился за слова о Рублеве и поздравил его с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стефанос Циципас и Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

После поражения от Рублева в прошлом году грек заявил, что россиянин выиграл, используя «свой ограниченный арсенал».

«Я думаю, что Рублев заслуживал победу в Монте-Карло. Он один из тех, кто находится в центре внимания из-за того, на что он способен. Он обладает большим арсеналом на корте. Я совершил ошибку, наговорив много глупостей после поражения от него. Мой разум был на другой планете. Сейчас я определенно верю, что он очень сильный соперник и может сыграть с кем угодно», — цитирует Циципаса Sportskeeda.

В финале «Мастерса» Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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