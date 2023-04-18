Роман Сафиуллин проиграл на старте турнира в Баня-Луке

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Ласло Джере в первом круге турнира ATP 250 в Баня-Луке.

Матч завершился со счетом 4:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут.

106-я ракетка мира Сафиуллин 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнта из 3. На счету 78-й ракетки мира Джере 2 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге турнира Джере сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ласло Джере (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:2

Абдулла Шелбайх (Иордания, Q) — Элиас Имер (Швеция, Q) — 6:1, 7:5