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Соперник Карацева по финалу турнира в Дубае рассказал о росте российского теннисиста

10:39
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Американский теннисист Ллойд Харрис после поражения в финале турнира в Дубае (ОАЭ) рассказал о своем сопернике, россиянине Аслане Карацеве.

«Это очень удивительная история. Сложно вспомнить, когда профессиональный теннист выдает такой рывок на протяжении одного сезона. Наконец-то наступил тот момент, когда все его старания дали свои плоды. Он стал увереннее в себе, мне кажется, это и есть залогом его победы», — цитирует Харриса журналист Крис Оддо.

27-летний Карацев впервые в карьере поднялся в топ-30 мирового рейтинга. Следующую неделю он начнет 27-й ракеткой мира.

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