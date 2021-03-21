Соперник Карацева по финалу турнира в Дубае рассказал о росте российского теннисиста
10:39
Американский теннисист Ллойд Харрис после поражения в финале турнира в Дубае (ОАЭ) рассказал о своем сопернике, россиянине Аслане Карацеве.
«Это очень удивительная история. Сложно вспомнить, когда профессиональный теннист выдает такой рывок на протяжении одного сезона. Наконец-то наступил тот момент, когда все его старания дали свои плоды. Он стал увереннее в себе, мне кажется, это и есть залогом его победы», — цитирует Харриса журналист Крис Оддо.
Asked Lloyd Harris if he found Karatsev's rise «rather remarkable» (it was a long rambly question, actually) — Here's what he said: pic.twitter.com/YTDn5iz763— Chris Oddo (@TheFanChild) March 20, 2021
27-летний Карацев впервые в карьере поднялся в топ-30 мирового рейтинга. Следующую неделю он начнет 27-й ракеткой мира.
14
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...