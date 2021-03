Соперник Карацева по финалу турнира в Дубае рассказал о росте российского теннисиста

Американский теннисист Ллойд Харрис после поражения в финале турнира в Дубае (ОАЭ) рассказал о своем сопернике, россиянине Аслане Карацеве.

«Это очень удивительная история. Сложно вспомнить, когда профессиональный теннист выдает такой рывок на протяжении одного сезона. Наконец-то наступил тот момент, когда все его старания дали свои плоды. Он стал увереннее в себе, мне кажется, это и есть залогом его победы», — цитирует Харриса журналист Крис Оддо.

Asked Lloyd Harris if he found Karatsev's rise «rather remarkable» (it was a long rambly question, actually) — Here's what he said: pic.twitter.com/YTDn5iz763