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Зверев прокомментировал победу на турнире в Акапулько

12:30
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Немецкий теннисист Александр Зверев 21 марта после победы в финале турнира в Акапулько (Мексика) прокомментировал во время флеш-интервью свой успех.

«У меня серьезная связь с Мексикой, и я всегда хотел победить в Акапулько. Сейчас миссия удалась, я выполнил свою задачу. Сейчас надо немного отдохнуть и начинать готовиться к грунтовому сезону», — заявил Зверев.

Александр Зверев в финале турнира в Акапулько обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

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