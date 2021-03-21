Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько
08:35
Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Акапулько обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Немец сделал 4 эйса, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Грек трижды подал навылет, 4 раза ошибся на второй подаче и реализовал два брейка.
Для Зверева это первый титул в 2021 году.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 053 560 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 7:6 (7:3)
6
Зачет
vs
0
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