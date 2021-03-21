Зверев победил Циципаса в финале турнира в Акапулько

Немецкий теннисист Александр Зверев в финале турнира в Акапулько обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Немец сделал 4 эйса, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. Грек трижды подал навылет, 4 раза ошибся на второй подаче и реализовал два брейка.

Для Зверева это первый титул в 2021 году.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 053 560 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 1) — 6:4, 7:6 (7:3)