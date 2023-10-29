Синнер о финале против Медведева в Вене: «Неважно, кто победил в прошлый раз, условия здесь не такие, как в Пекине»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча на турнире в Вене против россиянина Даниила Медведева.

«Для меня многое значит выйти в финал в Вене и сыграть еще один матч с Даниилом. Эти игры важны. Я выиграл у него последнюю личную встречу в Пекине, но до этого проиграл много. Неважно, кто победил в прошлый раз, условия здесь другие, нежели в Пекине. В прошлом году он довольно легко обыграл меня, будем надеяться, что на этот раз получится хороший матч», — сказал итальянец.

Матч между Синнером и Медведевым пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 6-1 в пользу российского теннисиста.

На счету 27-летнего Медведева 20 побед на турнирах АТР. 22-летний Синнер за карьеру завоевал 9 титулов в одиночном разряде.