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Сегодня, 14:41

Джокович поделился мнением о сотрудничестве Беккера и Руне

Алина Савинова
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о том, что экс-первая ракетка мира Борис Беккер стал тренером датского теннисиста Хольгера Руне.

Беккер с 2013 по 2016 год входил в команду Джоковича.

«Я считаю, что со стороны Хольгера это очень правильное решение — пригласить Бориса присоединиться к его команде. Борис — легенда нашего спорта, человек, который, как вы знаете, хорошо понимает игру с точки зрения самого теннисиста и тренера. Я думаю, что для Хольгера это отличный ход, потому что он молодой игрок, который уже закрепился в топ-10, но, очевидно, одно дело — пробиться в топ-10 и совсем другое — выйти на новый уровень, начать выигрывать турниры «Большого шлема», приблизиться к первому месту в рейтинге», — приводит Tennis Infinity слова Джоковича.

19 октября Беккер сообщил, что будет тренировать Руне. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил сотрудничество с французским специалистом Патриком Муратоглу. На данный момент Руне занимает 6-е место в рейтинге АТР.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/djokovic-gives-verdict-on-his-former-coach-becker-joining-runes-team
Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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