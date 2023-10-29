Джокович поделился мнением о сотрудничестве Беккера и Руне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о том, что экс-первая ракетка мира Борис Беккер стал тренером датского теннисиста Хольгера Руне.

Беккер с 2013 по 2016 год входил в команду Джоковича.

«Я считаю, что со стороны Хольгера это очень правильное решение — пригласить Бориса присоединиться к его команде. Борис — легенда нашего спорта, человек, который, как вы знаете, хорошо понимает игру с точки зрения самого теннисиста и тренера. Я думаю, что для Хольгера это отличный ход, потому что он молодой игрок, который уже закрепился в топ-10, но, очевидно, одно дело — пробиться в топ-10 и совсем другое — выйти на новый уровень, начать выигрывать турниры «Большого шлема», приблизиться к первому месту в рейтинге», — приводит Tennis Infinity слова Джоковича.

19 октября Беккер сообщил, что будет тренировать Руне. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил сотрудничество с французским специалистом Патриком Муратоглу. На данный момент Руне занимает 6-е место в рейтинге АТР.