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Медведев — Синнер: прямая трансляция финала турнира в Вене

Финао турнира ATP-500 в Вене Медведев — Синнер начнется 29 октября после 16:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянцем с Янником Синнером в финальном матче турнира ATP-500 в Вене, Австрия. Игра пройдет на Центральном корте и начнется после 16:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Медведев — Циципас. В России игра показана не будет. Следить за ходом встречи в прямом эфире можно в EurosportPlayer и на Tennis TV. Видеотрансляция матча будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний Медведев — первая ракетка турнира и его действующий победитель. По ходу турнира в столице Австрии Даниил победил француза Артура Фиса (6:4, 6:2), болгарина Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4), соотечественника Карена Хачанова (6:3, 3:6, 6:3) и Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6).

22-летний Синнер, имеющий второй номер посева, в Вене прошел американца Бена Шелтона (7:6, 7:5), соотечественника Лоренцо Сонего (6:2, 6:4), американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4) и россиянина Андрея Рублева (7:5, 7:6).

По личным встречам Медведева и Синнера подавляющее превосходство у россиянина — 6-1. Но их последняя очная игра, которая прошла три недели назад в финале турнира в Пекине, завершилась победой итальянца в двух сетах (7:6, 7:6).

Медведев&nbsp;&mdash; Синнер. Медведев — Синнер: кто возьмет титул в Вене? Онлайн-трансляция финала

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
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