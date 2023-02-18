Тарпищев: «Теннис лучше других видов спорта показал свое уважение к спортсменам из России»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предоставленных ATP и WTA российским теннисистам возможностях выступать на международных соревнованиях.

«Теннис как вид спорта лучше всех показал свое уважение к спортсменам. Мы участвует и играем везде, кроме командных соревнований. Великобритания и ATP подписывали контракт, который нужно исполнять. По договору россияне должны участвовать в турнире, а организаторам в Великобритании больше не простят нарушения договора. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят», — приводит слова Тарпищева Sport24.

18 февраля сообщалось о том, что британская Ассоциация лаун-тенниса может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного недопуска российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

Теннисисты из России и Белоруссии допускаются в нейтральном статусе на все турниры ATP и WTA, кроме тех, которые проходят на территории Великобритании.