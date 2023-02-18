Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:59

Тарпищев: «Теннис лучше других видов спорта показал свое уважение к спортсменам из России»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предоставленных ATP и WTA российским теннисистам возможностях выступать на международных соревнованиях.

«Теннис как вид спорта лучше всех показал свое уважение к спортсменам. Мы участвует и играем везде, кроме командных соревнований. Великобритания и ATP подписывали контракт, который нужно исполнять. По договору россияне должны участвовать в турнире, а организаторам в Великобритании больше не простят нарушения договора. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят», — приводит слова Тарпищева Sport24.

18 февраля сообщалось о том, что британская Ассоциация лаун-тенниса может быть отстранена от проведения турниров ATP и WTA в случае повторного недопуска российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

Теннисисты из России и Белоруссии допускаются в нейтральном статусе на все турниры ATP и WTA, кроме тех, которые проходят на территории Великобритании.

Источник: Sport24
Теннис
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Россияне все-таки будут на Олимпиаде? Наш велосипедист уже участвует в квалификации вопреки санкциям
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Журова отреагировала на возможное отстранение Ассоциации лаун-тенниса из-за недопуска россиян
Призеры первенства России в парах — о недопуске российских спортсменов: «Эта ситуация не дает расслабить булки»
Гаджиев — о бойкоте Польшей ЧМ по боксу: «Не велика потеря»
Хрюнов — о бойкоте ЧМ по боксу Польшей: «Это все равно что отбирать у ребенка праздник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков оценил выступление Медведева на турнире в Роттердаме
Новости
RSS RSS
Все новости