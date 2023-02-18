Медведев сыграет с Синнером в финале турнира в Роттердаме
Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом теннисного турнира в Роттердаме.
В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспура — 7:5, 7:6 (7:5).
В финале соперником Синнера станет российский теннисист Даниил Медведев.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 074 505 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)
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