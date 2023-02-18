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18 февраля, 23:41

Медведев сыграет с Синнером в финале турнира в Роттердаме

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянец Янник Синнер стал вторым финалистом теннисного турнира в Роттердаме.

В полуфинале он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспура — 7:5, 7:6 (7:5).

В финале соперником Синнера станет российский теннисист Даниил Медведев.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)

Даниил Медведев
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