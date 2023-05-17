Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:32

Селиваненко заявил, что ему будет интересно посмотреть на поединок Медведева с Ханфманном на турнире в Риме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мыслями о матче 1/4 финала турнира в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Янником Ханфманном.

«Мы каждый день видим результаты, которые вряд ли можно было бы предположить заранее. Отыграв серию отличных матчей подряд, Ханфманн находится на подъеме, показывает отличный теннис. Даниил со своей стороны имеет гораздо больший опыт игр на таком уровне, уверенно продвигался по турнирной сетке, будет интересно посмотреть на их поединок», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10876703-selivanenko-vyskazalsya-o-predstoyaschem-matche-medvedeva-s-hanfmannom-na-turnire-v-rime.html
Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
40 миллионов за первое место, слухи о Дзюбе и трансферы. Инсайды «СЭ» о будущем «Рубина»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский считает Медведева фаворитом в матче с Ханфманном

Чесноков назвал фантастической игру Медведева в матче против Зверева
Новости
RSS RSS
Все новости