Селиваненко заявил, что ему будет интересно посмотреть на поединок Медведева с Ханфманном на турнире в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мыслями о матче 1/4 финала турнира в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Янником Ханфманном.

«Мы каждый день видим результаты, которые вряд ли можно было бы предположить заранее. Отыграв серию отличных матчей подряд, Ханфманн находится на подъеме, показывает отличный теннис. Даниил со своей стороны имеет гораздо больший опыт игр на таком уровне, уверенно продвигался по турнирной сетке, будет интересно посмотреть на их поединок», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.