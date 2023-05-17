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Сегодня, 15:28

Чесноков назвал фантастической игру Медведева в матче против Зверева

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился впечатлениями от матча четвертого круга турнира в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым.

«Мне понравился Медведев во втором и третьем сетах в матче прошлого круга против Бернабе Сапата-Миральеса, он играл просто фантастически. А матч со Зверевым стало продолжением той встречи, Медведев сыграл еще лучше. Первый сет он выиграл 6:2, Зверев ошибался больше обычного, но и Медведев был другой. Очень показательный был второй сет. С трудом выигрывает Зверев, легко — Медведев. Когда Зверев совершает подвиги, выкладывается полностью, и на этом утомлении он не готов был играть на подачах Медведева», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В четвертом круге «Мастерса» в Риме Медведев обыграл Зверева со счетом 6:2, 7:6 (7:3). В 1/4 финала турнира российский теннисист встретится с еще одним представителем Германии Янником Ханфманном. Матч пройдет 18 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17768275
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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