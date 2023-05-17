Ольховский считает Медведева фаворитом в матче с Ханфманном

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с немцем Янником Ханфманном в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Риме.

«Интересный матч будет. Естественно, Медведев — фаворит. Немец уже и так показал слишком много хороших матчей. Я не уверен, что его хватит еще и на Даню. Никто не ожидал, что Ханфманн так далеко зайдет, но такие недели бывают, он показывает хороший теннис. Но в данном матче фаворитом остается Медведев», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.