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Сегодня, 13:09

Ольховский считает Медведева фаворитом в матче с Ханфманном

Алина Савинова
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева с немцем Янником Ханфманном в рамках четвертьфинала «Мастерса» в Риме.

«Интересный матч будет. Естественно, Медведев — фаворит. Немец уже и так показал слишком много хороших матчей. Я не уверен, что его хватит еще и на Даню. Никто не ожидал, что Ханфманн так далеко зайдет, но такие недели бывают, он показывает хороший теннис. Но в данном матче фаворитом остается Медведев», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

Игра между Медведевым и Ханфманном пройдет 18 мая. В матче четвертого круга немец одержал победу над другим представителем России Андреем Рублевым.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10876655-olhovskij-medvedev-favorit-hanfmann-i-tak-pokazal-slishkom-mnogo-horoshih-matchej.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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