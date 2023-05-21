Селиваненко — о матче Медведева и Руне: «Каждый их матч имеет свою драматургию»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о возможном реванше россиянина Даниила Медведева над датчанином Хольгером Руне на турнире в Риме.

«На такой вопрос можно ответить: либо получится, либо не получится. И Хольгер, и Даниил показывают сейчас уверенный теннис, каждый их матч имеет свою драматургию, в котором любой нюанс имеет свое значение», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Руне пройдет сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира в Риме.