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Сегодня, 09:05

Сафиуллин потерял две позиции в рейтинге АТР

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на две строчки в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В активе Сафиуллина 1087 очков, на данный момоент он располагается на 42 месте. Первой ракеткой мира остается сербский теннисист Новак Джокович, который на прошедшей неделе дошел до полуфинала турнира в Женеве. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третью строчку за собой сохранил испанец Карлос Алькарас.

Лучшим среди россиян идет занимающий пятую позицию Даниил Медведев. На шестой строчке идет Андрей Рублев. Карен Хачанов остался на 18-м месте.

Рейтинг АТР от 26 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9960 очков;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8770;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7300;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6305;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6295;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4700;

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4425;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3885;

9 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3700;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3555...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2090...

42 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1087...

56 (57). Павел Котов (Россия) — 892...

82 (82). Аслан Карацев (Россия) — 705.
Теннис
Роман Сафиуллин
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