Медведев: «95 процентов, что я буду играть на Олимпиаде»

Россиянин Даниил Медведев оценил вероятность принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Турнир пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

5-я ракетка мира отметил, что на Олимпиаде предпочтет другие мячи тем, которые используются организаторами открытого чемпионата Франции.

«Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95 процентов, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и все такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю, и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара», — цитирует Медведева Sports.

На предыдущей Олимпиаде в Токио россиянин дошел до четвертьфинала и уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте (2:6, 6:7 (5:7), который выиграл бронзовую медали. В финале Игр-2020 немец Александр Зверев победил россиянина Карена Хачанова — 6:3, 6:1.

Олимпиада 2024 года в Париже состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.