Бублик проиграл 117-й ракетке мира Мпетши Перрикар в полуфинале турнира в Лионе
Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл французу Джованни Мпетши Перрикар в полуфинале турнира в Лионе — 4:6, 5:7.
Матч длился 1 час 18 минут. 19-я ракетка мира Бублик сделал за игру 8 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У 117-й ракетки мира Мпетши Перрикар — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
20-летний француз вышел в финал и встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 2) — 6:4, 7:5
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