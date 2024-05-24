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Сегодня, 17:21

Этчеверри вышел в финал турнира в Лионе

Руслан Минаев
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Аргентинец Томас Мартин Этчеверри стал финалистом турнира в Лионе.

В полуфинале 29-я ракетка мира победил итальянца Лучано Дардери в двух сетах 6:2, 6:4. Матч длился полтора часа.

Этчеверри вышел в финал и встретится с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 2).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) — Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 6:4

Теннис
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