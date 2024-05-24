Этчеверри вышел в финал турнира в Лионе
Аргентинец Томас Мартин Этчеверри стал финалистом турнира в Лионе.
В полуфинале 29-я ракетка мира победил итальянца Лучано Дардери в двух сетах 6:2, 6:4. Матч длился полтора часа.
Этчеверри вышел в финал и встретится с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 2).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 6) — Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 6:4
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