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Сегодня, 22:05

Селиваненко подвел итоги сезона для Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева в текущем году.

«Медведев и сам сказал, что если не считать турниры «Большого шлема», то сезон можно оценить положительно. Начало было тяжелым, но после Роттердама Даниил вернулся в число лидеров и выдал длинную победную серию. Я не думаю, что если теннисист заканчивает год третьим в мире, то можно давать какую-то другую оценку. Другое дело, что Медведев хочет выигрывать все и везде. Но в теннисе есть целый ряд игроков, которые ставят перед собой такие же амбициозные цели», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Нынешний сезон 27-летний Медведев завершил на третьем месте в рейтинге АТР. В одиночном разряде он одержал 66 побед при 18 поражениях, выиграл 5 турниров и заработал 9,2 миллиона долларов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11320646-selivanenko-podvel-itogi-sezona-dlya-medvedeva.html
Теннис
Даниил Медведев
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