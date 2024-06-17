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Сегодня, 20:12

Рублев и Зверев не сумели выйти во второй круг парного турнира в Галле

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев и немец Александр Зверев проиграли немцам Яннику Ханфманну и Доминику Кепферу в первом круге турнира в Галле в парном разряде — 4:6, 6:2, 3:10.

Игра продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем круге Ханфманн и Кепфер сыграют с победителями пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 4) — Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия, WC) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:4, 2:6, 10:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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