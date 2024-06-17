Рублев и Зверев не сумели выйти во второй круг парного турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублев и немец Александр Зверев проиграли немцам Яннику Ханфманну и Доминику Кепферу в первом круге турнира в Галле в парном разряде — 4:6, 6:2, 3:10.
Игра продолжалась 1 час 8 минут.
В следующем круге Ханфманн и Кепфер сыграют с победителями пары Юго Нис/Ян Зелински (Монако/Польша, 4) — Томаш Махач/Чжан Чжичжэнь (Чехия/Китай).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Янник Ханфманн/Доминик Кепфер (Германия, WC) — Андрей Рублев/Александр Зверев (Россия/Германия) — 6:4, 2:6, 10:3
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