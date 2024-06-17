Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:04

Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Галле обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Медведев встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4

Даниил Медведев
1
4
Читайте также
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Фантастический позор Лунина, деградация Мудрика и полное исчезновение Довбика. Что случилось в матче Румыния – Украина
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведеву помогли эйсы и причуды электроники. Россиянин победно начал травяной сезон
Роман Сафиуллин поднялся на три позиции в рейтинге ATP
Медведев: «Не мне говорить, правильно ли участвовать в Олимпиаде в качестве нейтрального спортсмена»
Федерер: «Я не оказал Джоковичу уважения, которого он заслуживал»
Янчук: «Джокович уже не такой прыткий, скоростной и стабильный. Ему пора уходить»
Алькарас: «Не имеет значения, чего я достиг в 21 год, если я застопорюсь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сафиуллин уступил Марожану в первом круге турнира в Галле

Рублев и Зверев не сумели выйти во второй круг парного турнира в Галле

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости