Медведев вышел во второй круг турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Галле обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. На счету 28-летнего россиянина 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Во втором круге Медведев встретится с китайцем Чжан Чжичжэнем.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 6:4
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