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Сегодня, 07:31

Ольховский считает, что россияне могут хорошо выступить на Уимблдоне

Виктория Кравченко
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Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский оценил готовность российских теннисистов-мужчин к Уимблдону.

«Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше... На мой взгляд, если физически все будут здоровы, то смогут показать хороший результат. Трава сейчас не такая быстрая, как раньше. Посмотрим, какая трава на Уимблдоне будет в этом году, посмотрим на сетку и дальше уже будем делиться ожиданиями. Очень много будет зависеть от жеребьевки», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Уимблдон пройтед с 1 по 14 июля 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/16/23260279.shtml?updated
Уимблдон
Андрей Ольховский
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