Сафиуллин уступил Марожану в первом круге турнира в Галле
Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Галле уступил венгру Фабиану Марожану со счетом 5:7, 6:4, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 26-летнего россиянина 16 эйсов, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 5.
Во втором круге Марожан встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 4:6, 6:1
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