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Сегодня, 18:14

Сафиуллин уступил Марожану в первом круге турнира в Галле

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Галле уступил венгру Фабиану Марожану со счетом 5:7, 6:4, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 26-летнего россиянина 16 эйсов, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге Марожан встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 255 655 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 4:6, 6:1

Роман Сафиуллин
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