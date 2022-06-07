Седьмая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал информацию, что Рафаэль Надаль скоро завершит карьеру.

«У Рафы тысяча жизней — он еще поиграет. В 19 лет он выиграл «Ролан Гаррос», и в Париже у него уже 14 титулов. Когда он был в моем возрасте, он уже выиграл первый ТБШ, так что я немного опоздал», — приводит слова Алькараса Marca.

Также он высказался о травме Александра Зверева, которую немец получил в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля.

«Это был отличный матч, и я был в шоке, когда увидел по телевизору, как он подвернул голеностоп. Я надеюсь, что он скоро вернется, потому что теннису нужен Зверев», — отметил Алькарас.

Ранее стали известны сроки восстановления Зверева после травмы на «Ролан Гаррос».

5 июня 36-летний испанец обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0) в финале «Ролан Гаррос». Это победа стала для Надаля 14-й в карьере на Открытом чемпионате Франции и 22-й на турнирах «Большого шлема».