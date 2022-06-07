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Сегодня, 17:09

Хачанов победил соперника из Чили в первом круге турнира в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в голландском Хертогенбосе. В первом круге он в двух сетах победил представителя Чили Алехандро Табило — 6:3, 6:3.

Следующий соперником россиянина станет Камиль Майхшак из Польши.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 5) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 6:3

Камиль Майхшак (Польша) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:1, 6:4

Карен Хачанов
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