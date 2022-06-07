Александр Зверев перенес операцию на травмированной ноге

Немецкий теннисист Александр Зверев перенес операцию на травмированной ноге.

«Сегодня утром мне пришлось сделать операцию. После дополнительного обследования в Германии мы получили подтверждение, что все три боковые связки на правой лодыжке разорваны. Чтобы правильно и быстро восстановиться, было принято решение об операции. Моя реабилитация начинается сейчас, и я сделаю все, чтобы стать сильнее, чем когда-либо», — написал Зверев в своих социальных сетях.

Третья ракетка мира Зверев получил травму голеностопа во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос» против Надаля, из-за чего не смог продолжить матч.

25-летний немец, вероятно, пропустит «Уимблдон».