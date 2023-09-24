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Сегодня, 11:31

Сафиуллин встретится с Музетти за выход в финал турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Итальянец Лоренцо Музетти обыграл француза Артура Риндеркнеха в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 28 минут.

За выход в финал 18-я ракетка мира сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который на отказе победил австралийца Джордана Томпсона (7:6 (7:1).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 6:3

Теннис
Роман Сафиуллин
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