Сафиуллин встретится с Музетти за выход в финал турнира в Чэнду
Итальянец Лоренцо Музетти обыграл француза Артура Риндеркнеха в четвертьфинале турнира в Чэнду (Китай) — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 28 минут.
За выход в финал 18-я ракетка мира сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным, который на отказе победил австралийца Джордана Томпсона (7:6 (7:1).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 6:3
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