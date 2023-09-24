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Сегодня, 10:48

Хачанов одержал волевую победу над Макдональдом и вышел в полуфинал турнира в Чжухае

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Чжухае (Китай) — 4:6, 6:4, 6:4. Матч длился 2 часа 37 минут.

Хачанов за игру сделал 4 эйса, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. У Макдональда — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтах.

За выход в финал Хачанов встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Томас-Мартин Этчеверри (Аргентина).

Чжухай (Китай)

Турнир ATP Zhuhai Championships

Призовой фонд 981 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 1) — Маккензи Макдональд (США, 6) — 4:6, 6:4, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
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