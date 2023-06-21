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Сегодня, 14:42

Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Роман Сафиуллин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира ARP 500 в Риме — 1:6, 6:7 (4:7).

Спортсмены провели на корет 1 час 28 минут.

99-я ракетка мира Сафиуллин 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 21-й ракетки мира Штруффа 7 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Штруфф во втором круге встретится с Александром Бубликом (Казахстан).

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 6:1, 7:6 (7:4)

Теннис
Роман Сафиуллин
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