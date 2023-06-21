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Сегодня, 15:27

Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева на выход в 1/4 финала турнира в Галле

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о матчах второго круга турнира в Галле с участием россиян Андрея Рублева и Даниила Медведева.

«Многое будет зависеть от Андрея, но в прошлый раз он проиграл Ханфманну в Риме. Он выбивал Андрея своими подачами, так что я думаю, теперь он будет ближе принимать их к корту. Думаю, команда Андрея сделает выводы и правильно тактически подготовится к матчу, но темп Андрея гораздо выше. Что касается матча Даниила, когда у него хорошо идет подача и игра с лета, то любому сопернику будет неудобно играть с ним на траве. Я думаю, он не только пройдет в следующий круг, но и в целом добьется хороших результатов в травяной части сезона», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В среду, 21 июня, Медведев во втором круге турнира встречается с сербом Ласло Дьере, а Рублев в четверг, 22 июня, сыграет с немцем Янником Ханфманном за выход в четвертьфинал.

Источник: https://tass.ru/sport/18078589
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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