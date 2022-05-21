Рууд выиграл турнир в Женеве

Норвежский теннисист Каспер Рууд выиграл турнир ATP в Женеве.

В финале он победил Жоау Соузу из Португалии со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1). Игра продолжалась 3 часа 3 минуты.

Для Рууда это восьмой титул в карьере и второй титул ATP в сезоне. В феврале 2022 года он выиграл турнир в Буэнос-Айресе.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Жоау Соуза (Португалия) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1)