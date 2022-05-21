Норри выиграл турнир в Лионе

Британский теннисист Кэмерон Норри выиграл турнир ATP в Лионе.

В финале он обыграл Алекса Молчана из Словакии со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:1. Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

Для Норри это четвертый титул в карьере и второй в 2022 году. В феврале 2022 года он стал победителем турнира в Делрэй-Бич.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:1