Руководство Уимблдона заявило, что сожалеет о решении ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на турнире 2022 года

Руководство Уимблдона заявило, что сожалеет о решении ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на турнире 2022 года.

«Мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и Международной федерацией тенниса (ITF), — говорится в заявлении. — Мы считаем эти решения непропорциональными в контексте исключительных и экстремальных обстоятельств сложившейся ситуации, которые наносят ущерб всем игрокам. Но мы остаемся привержены своей позиции [по недопуску россиян], которую сохраняем в сложившихся условиях», — цитирует заявление организации ТАСС.

Сегодня, 20 мая ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру россиян.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 27 июня по 10 июля.