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Сегодня, 18:09

Рууд — Рублеву: «Ты попал во все чертовы линии!»

Виктория Кравченко
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Норвежский теннисист Каспер Рууд после своего поражения в финале турнира в Бостаде иронично обратился к россиянину Андрею Рублеву на церемонии награждения.

«Андрей, ты очень сложный соперник и хороший человек, веселый и с уважением относящийся с своим противникам. Но сегодня ты попал во все чертовы линии! Это не совсем уважительно по отношению ко мне (смеется), но все хорошо», — сказал Рууд после матча.

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.

Андрей Рублев
Каспер Рууд
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