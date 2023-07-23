Рууд — Рублеву: «Ты попал во все чертовы линии!»

Норвежский теннисист Каспер Рууд после своего поражения в финале турнира в Бостаде иронично обратился к россиянину Андрею Рублеву на церемонии награждения.

«Андрей, ты очень сложный соперник и хороший человек, веселый и с уважением относящийся с своим противникам. Но сегодня ты попал во все чертовы линии! Это не совсем уважительно по отношению ко мне (смеется), но все хорошо», — сказал Рууд после матча.

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.