Рублев признался, что не готовился к финалу с Руудом на турнире в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что не был готов к финальному матчу турниру в Бостаде, так как игру должны были перенести из-за дождя. В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

«Я не был замотивирован играть сегодня, так как судьи сказали, что играть в этот день мы не будем. Обещали дождь с двух часов, поэтому все говорили, что матч, скорее всего, перенесут на завтра. Я был спокоен, у меня появился еще один день на восстановление. И сегодня в час дня они сказали: «Похоже, мы сможем провести матч сегодня». Я в это время шел на обед», — сказал Рублев после матча.

Для Рублева это второй трофей в сезоне. В апреле он выиграл грунтовый турнир в Монте-Карло. Всего у Рублева пять выигранных грунтовых турниров в карьере.