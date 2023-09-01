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Сегодня, 19:24

Руне прекратил сотрудничество с Муратоглу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Хольгер Руне прекратил сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу, сообщила мама теннисиста Анеке.

«Результата это не дало. Сейчас важно, чтобы Хольгер нашел правильную команду на долгое время. Он решил, что это будет не Патрик», — приводит слова Анеке heyt bt.dk.

В апреле Муратоглу перестал ездить с датчанином на турниры. Сообщалось, что они больше не будут сотрудничать в прежнем формате.

Руне проиграл последние четыре матча. 20-летний теннисист уступил испанцу Роберто Карбаллесу-Баэне в первом круге US Open-2023.

Теннис
Хольгер Руне
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