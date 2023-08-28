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Сегодня, 22:34

4-я ракетка мира Руне вылетел из US Open

Руслан Минаев
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Хольгер Руне.
Фото USA Today Sports

Датчанин Хольгер Руне проиграл испанцу Роберто Карбальесу Баэне в первом круге US Open — 3:6, 6:4, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа 38 минут.

Перед матчем 4-я ракетка мира пожаловался на организаторов турнира «Большого шлема», что матч с его участием пройдет на второстепенном корте.

63-я ракетка мира Карбальес Баэна в следующем круге встретится с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 6:3, 4:6, 6:3, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Хольгер Руне
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